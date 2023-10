Per aiutare le donne donati 7mila euro

Fare del bene in Repubblica attraverso il divertimento. Per il terzo anno consecutivo il ricavato dell’evento Symbol Remember verrà donato in beneficenza per cause sociali nel territorio. L’associazione Symbol in collaborazione con l’associazione Asdos, Rinascita culturale e Gianmaria Baldo destineranno 7.500 euro per aiutare le donne del territorio che hanno o hanno avuto il cancro al seno. In particolare 6.000 euro, il ricavato del Symbol Remember, sarà destinato per dare un contributo per acquisto parrucche, per sostenere sedute di linfodrenaggio per problemi di linfedema e per organizzare corsi riabilitativi Nia per il benessere psicofisico. Oltre al ricavato dell’evento, si affianca il ’fondo dott.ssa Giovanna Bruschi’, intitolato alla nota pediatra Riminese, che nasce con l’intento di supportare una paziente oncologica nel proprio percorso di cure, in particolare nella cura del tumore mammario. Questa iniziativa è rivolta sia alle pazienti sammarinesi che italiane con la volontà di abbattere ogni confine e valorizzare l’unione necessaria per un obbiettivo comune.