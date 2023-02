Per biblioteca e musei (quasi) 60mila presenze "I luoghi della cultura sono tornati a riempirsi"

La cultura si è rimessa in moto a Santarcangelo nel 2022, e i numeri delle attività di biblioteca e musei lo confermano. Stando al report della FoCuS (la Fondazione culture Santarcangelo) sono stati oltre 17mila, l’anno scorso, i partecipanti alle varie iniziative tra biblioteca, Musas (è il museo storico archeologico) e il Met (il mueo etnografico). Numeri che vanno di pari passo con i visitatori agli istituti culturali, che sono stati quasi 60mila. Da segnalare i quasi 30mila accessi in biblioteca, per prestiti e consultazioni di libri e di altri materiali, o per studiare nelle aule. Un altro numero da segnalare: 10mila le presenze di bambini e ragazzi che hanno partecipato a laboratori e visite guidate, o semplicemente usufruito dei servizi messi a disposizione da biblioteca e musei. Nel conto ci sono anche i 1.500 bambini che hanno assistito ai vari spettacoli dei burattini. "Grazie alle iniziative di FoCuS, musei e biblioteca consolidano la loro vocazione di luoghi di cultura e della conoscenza, e anche di spazi di condivisione e convivialità – osservano la sindaca Alice Parma e la vice sindaca Pamela Fussi – Dopo due anni di chiusure e limitazioni per la pandemia, il 2022 ha visto la ripresa di attività che coniugano il patrimonio culturale con iniziative legate a tradizioni, letteratura, musica, archeologia".