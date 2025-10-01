Per Cecchini i conti non tornano

Sul bilancio consolidato 2024 del Comune di Cattolica, il consigliere della Lega Marco Cecchini ha espresso voto contrario. La relazione dei revisori certifica che "i numeri tornano", ma secondo Cecchini questo non basta per definirlo un bilancio positivo. Al contrario, diversi indicatori – secondo il consigliere – mostrano una tendenza di indebolimento. Secondo la sua analisi, "la sostanza è un’altra: meno risparmi, più spese impreviste, meno soldi in cassa, debiti pesanti e problemi futuri che crescono". Insomma, un quadro che il consigliere della Lega non esita a definire "preoccupante".

"Gli oneri straordinari sono passati da 668 mila euro oltre 2,2 milioni: più del triplo – argomenta Cecchini –. Soldi che ci sono stati, ma che non hanno migliorato la vita quotidiana dei cittadini". Inoltre, aggiunge, "le liquidità sono scese da 13,8 milioni a 11,8 milioni: quasi 2 milioni in meno. I debiti restano a 18,5 milioni a bilancio consolidato, con 11,6 milioni di mutui e prestiti. È come una famiglia che ogni mese deve pagare rate alte: i soldi entrano, ma gran parte se ne va alle banche, lasciando poco per spese importanti come scuole, strade e servizi". Cecchini rincara la dose: Il fondo rischi e oneri è salito di oltre 500mila euro. È come se una famiglia aumentasse il salvadanaio delle emergenze perché teme brutte sorprese. Segno che i guai non mancano all’orizzonte" precisa il consigliere della Lega bacchettando l’amministrazione comunale.