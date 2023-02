Per dieci anni in onda anche da San Marino, che nel 2020 lo nominò Cavaliere

di Donatella Filippi

"Era prima di tutto uomo di immenso spessore dotato di grande personalità; giornalista, professionista, personaggio straordinario". Era un amico di San Marino, Maurizio Costanzo. Tanto che nel 2019 la piccola Repubblica lo aveva nominato advisor per il ministero all’Informazione. Tanto che l’anno dopo, era il 2020, il segretario di Stato per gli Affari esteri, Luca Beccari, gli ha conferito l’onorificenza di Cavaliere di Sant’Agata, annoverandolo così per sempre tra gli amici più cari di San Marino. "Ho avuto il dono – racconta il Segretario Lonfernini (nella foto insieme a Costanzo) – l’onore e il privilegio di conoscerlo ed essere stato ospite, su suo invito, di una puntata del famosissimo Maurizio Costanzo show; per la sua stima del tutto genuina a me dimostrata e per avermi concesso la possibilità di portare la voce del nostro Paese nel salotto più longevo della televisione italiana, gli sarò sempre grato".

Per tanti anni, una decina, Costanzo è andato anche in onda sul Titano con una seguitissima trasmissione su San Marino Rtv, la televisione di Stato con la quale aveva iniziato nel 2013 il suo Scusi mi racconta.... insieme al caporedattore Sergio Barducci. Tante le stagioni nelle quali il popolare giornalista ha messo in risalto le eccellenze sammarinesi in tutti campi.

"Scompare un amico che per quarant’anni è stato un prezioso riferimento di vita e di televisione – si legge in un messaggio dell’ex direttore generale di San Marino Rtv, Carlo Romeo – Fu uno dei primissimi a scendere in campo per darci una mano in un anno difficilissimo per Rtv come fu il 2013. Ricordo ancora le sue parole al primo gala che tenemmo proprio quell’anno. Resta per tutti la sua lezione per una televisione che sa prima di tutto ascoltare, che sa raccontare, nel rispetto di un pubblico che é sempre stato per lui l’unico grande riferimento. Un grandissimo abbraccio, Maurizio e tanta tanta nostalgia per le moltissime ore trascorse insieme".