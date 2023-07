Per due giorni Ss16 a una sola corsia

Un nuovo cantiere interessa la Statale 16. Martedì e mercoledì nuove limitazioni alla viabilità sulla carreggiata della Statale 16 in direzione sud, all’altezza della rotonda Valentini. L’intervento si rende necessario per i lavori di posizionamento delle travi per il ponte che attraverserà il torrente Mavoncelllo. Per due giorni, l’1 e il 2 agosto, dalle 9 alle 18, la carreggiata in direzione sud sarà quindi a una sola corsia. Il cantiere prevede la realizzazione di una nuova viabilità di accesso al quartiere Padulli dalla rotatoria Valentini, con la realizzazione di un ponte sul Mavoncello e altri lavori di adeguamento di via Tosca fino all’intersezione con via Padulli.