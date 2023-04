Per eludere il controllo ingoia una dose di cocaina Spacciatore denunciato

È arrivato ad ingoiare una dose di cocaina nel tentativo di eludere i controlli il 30enne di origini straniere fermato e denunciato dalla polizia locale nell’ambito dei controlli mirati al contrasto allo spaccio. L’episodio è accaduto ieri mattina, nel corso del servizio di presidio operato dalla squadra di polizia giudiziaria al Parco Pertini. Dopo aver notato lo scambio di droga tra due uomini, gli agenti sono intervenuti bloccando sia acquirente sia venditore; quest’ultimo ha tentato maldestramente di far sparire la droga di cui era in possesso, ingoiando l’involucro contenente cocaina. L’uomo, irregolare sul territorio italiano e con precedenti, è stato accompagnato all’ospedale dagli agenti ed è stato poi disposto il deferimento in stato di libertà.