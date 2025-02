"Per fare in fretta devi pagare"

"Vengo dal Molise, dove è pessima la situazione legata alla sanità, molti reparti sono stati direttamente chiusi – spiega Daniela Siena, trasferita a Riccione da due anni -. Non c’è abbastanza personale e soprattutto fondi per pagare gli stipendi di quelli che rimanevano. In Romagna la situazione è ben diversa, molto meglio, però a volte la burocrazia e le liste d’attesa rovinano il quadro generale. Ultimamente mi sono dovuta sottoporre a delle analisi del sangue ed è stato difficilissimo tra ticket, dottori che ti mandavano da altri. Insomma, alla fine sono andata a pagamento e in pochi giorni ho risolto il problema anche se ho pagato un po’ di più, ma almeno ho abbreviato i tempi".