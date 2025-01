"Per fortuna c’è il fotovoltaico"

"Leggevo qualche giorno fa che nel 2025 sono previsti degli aumenti in bolletta che superano anche i trecento euro – dice Gerardo Quinzi -. Una bella batosta per le famiglie, ma anche per i giovani che si trovano a vivere da soli. Una decina di anni fa sul tetto del condominio in cui vivo sono stati posati dei pannelli fotovoltaici e devo dire che è stata davvero una fortuna. Le bollette si sono abbassate e da quando sono arrivati i rincari sui costi fissi dell’energia abbiamo potuto avere una boccata d’aria. L’energia prodotta dai pannelli viene distribuita all’interno del palazzo tra i condomini ed è anche una soluzione green che di questi tempi non guasta mai".