Per Giannini "l’omosessualità non è naturale"

Incontenibile Mauro Giannini... Il sindaco di Pennabilli è tornato agli onori delle cronache, dopo l’ordinanza con cui ha obbligato le scuole del paese "a consentire ai sacerdoti la benedizione di Pasqua" anche durante l’orario delle lezioni. Come già avvenuto in altre occasioni, come quando scrisse morirò in camicia nera sui social o (lo scorso Natale) firmo un’ordinanza per obbligare i suoi cittadini a "essere felici" durante le festività, il sindaco è stato cercato e intervistato da tanti giornalisti. Anche il programma radiofonico La Zanzara è tornato a occuparsi di lui, l’altro ieri, chiamandolo. Tra le provocazioni e gli insulti (reciproci) con il giornalista Davide Parenzo, Giannini ha rilanciato l’idea di "aprire qui a Pennabilli la prima casa chiusa comunale, così togliamo le prostitute dalla strada". Proposta già presentata anni fa (nel primo governo Conte) "a Matteo Salvini"

Verso la fine dell’intervista il discorso si è spostato sul tema caldo dei diritti dei gay, e Giannini non le ha mandate a dire. "I matrimoni tra gay? Per carità, non è una cosa normale". "Io – continua il sindaco – non sono omofobo, ma ripeto: non è una cosa naturale". Sulla questione dei figli delle coppie gay, "due uomini non possono fare da mamma, due donne non possono fare da babbo". E ancora: "Essere omosessuale non è naturale". Quando gli chiedono se sarebbe contento di avere un figlio omosessuale Giannini risponde pronto: "Non ci ho mai pensato perché ho la fortuna di non averlo. Certo non sarei contento di avere un figlio gay, ma non posso mica ammazzarlo e non potrei farci niente". E sull’omosessualità in generale, il Giannini-pensiero è netto: "Una volta si diceva che era una malattia... Io dico: non è una malattia, ci sono tanti fattori... Magari uno, perché è timido con le donne, poi ci prova con gli uomini".