Per gli alloggi il Comune ha un piano

"Gli enti locali stanno facendo il massimo con gli strumenti a disposizione, ma è necessario un impegno su scala più ampia per ottenere risultati significativi. Il nostro compito è favorire la collaborazione tra tutti gli attori coinvolti, per mettere in campo risposte che siano realmente efficaci". Lo ha detto l’assessore Kristian Gianfreda ieri in commissione. Ha ricordato il Patto per la Casa, progetto regionale che Rimini è stata prima città ad applicare. Questo percorso ha portato all’apertura di uno sportello dedicato, nato per favorire l’incontro tra proprietari e inquilini e di fornire assistenza pratica a chi cerca informazioni su agevolazioni e strumenti di supporto.

Nel pacchetto messo a disposizione dal Patto per la Casa i contributi a fondo perduto fino a 6.000 euro per interventi di manutenzione, riduzioni Imu per chi affitta a canone concordato e garanzie contro la morosità o spese legali fino a 5.000 euro, quali misure per incentivare l’immissione di abitazioni nel mercato degli affitti a lungo termine. Un aspetto della strategia del Comune sono le agevolazioni fiscali. Chi aderisce al Patto per la Casa ha un’aliquota Imu ridotta a 0,29%, rispetto all’1,04% ordinario, mentre per le abitazioni locate a canone concordato l’aliquota è dello 0,57%.

"La collaborazione con i privati è essenziale – ha aggiunto – perché il patrimonio immobiliare pubblico è una percentuale minima rispetto al privato. È necessario costruire un sistema di incentivi che spinga i privati a partecipare alla risoluzione del problema. Uno scatto in avanti potrebbe essere una Fondazione Casa che includa la Caritas". Il Comune sostiene le politiche per la casa con 210mila euro di contributi per lo sportello sociale per chi ha difficoltà con l’affitto, e 332mila euro in emergenza abitativa all’anno per un alloggio nei casi più estremi. Il patto Casa Rimini prevede a regime di portare a 663 unità l’offerta di alloggi agevolati.