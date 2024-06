Per i geometri una settimana di sport e formazione

Geometri e sportivi. A Riccione è terminata nel fine settimana scorso la tradizionale settimana di eventi sportivi, di formazione e solidarietà organizzata dall’Asd Geosport e dal Collegio dei geometri e G.l. della provincia di Rimini. Oltre 250 geometri liberi professionisti in rappresentanza di Collegi sparsi lungo lo Stivale si sono contesi il titolo nazionale di calcio a 8 e di tennis. Squadre agguerrite in campo per la sfida di calciotto. alla fine a laurearsi campione d’Italia è stato il Collegio di Roma che ha battuto in finale i colleghi di Torino con il punteggio di 4 reti a 3 dopo i tempi supplementari. Al terzo posto si è piazzato il Collegio di Bari che ha avuto la meglio su quello di Arezzo per 7 reti a 4. Gli aretini si sono rifatti nel tennis arrivando in finale dove hanno affrontato i colleghi di Torino. Ai liberi professionisti che lavorano nella città della Mole è andata male anche in questa finale. Due finali perse su due e gli aretini a festeggiare. Terzo si è piazzato il Collegio di Pesaro, quarto posto per i padroni di casa, i geometri di Rimini. Soddisfatto il presidente della Geosport, Gian Luca Musso: "Siamo alla 26esima edizione e ancora con grande entusiasmo riusciamo ad aggregare la categoria dei geometri all’insegna dello sport, della formazione e della solidarietà. Lo dimostra la partecipazione per la prima volta del Collegio dei geometri di Perugia al quale va il mio personale ringraziamento". Un ringraziamento a tutti i partecipanti da parte di Massimo Giorgetti, presidente del Collegio dei geometri di Rimini.