Per i ragazzi sta partendo la scuola di rap

A scuola di rap. Si sono aperte le iscrizioni per il laboratorio di musica ‘Rap lab in sanlo - sent cum’e’ sbionta!’. Ad organizzarlo ci penserà Città teatro. Sarà un laboratorio gratuito di scrittura rap, lingue e dialetto, con Stefano Word Serio, rivolto ad adolescenti e giovani, in collaborazione con gli insegnanti di Giocamusica e con Riccione Web Radio. Prima lezione martedì 10 ottobre. Dopo le cene di quartiere, il tango clandestino, la musica urban e altro ancora, il progetto continua con altre iniziative dedicate ai giovani.