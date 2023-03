Per i riminesi un risparmio di 430mila euro

Un taglio alla plastica prodotta riducendo l’inquinamento. Meno gas di scarico dei mezzi per raccogliere i rifiuti e un risparmio di 430mila euro. Tutto questo grazie alle casine dell’acqua sparse sul territorio del comune di Rimini. I numeri li offre Palazzo Garampi. Sono 2,2 milioni i litri di acqua erogata nel corso del 2022 dalle casine, con una media giornaliera di 6.264 litri, di cui 1.753.432 di liscia e 532.755 di gassata. Tutto questo ha impedito la produzione di 1,5 milioni bottiglie di plastica da un litro e mezzo, che sarebbero altrimenti andate nei cassonetti per poi entrare nelle operazioni di smaltimento che impattano sull’ambiente. Oltre alla mancata produzione di una montagna di plastica, con i relativi benefici per l’ambiente, i camion della raccolta rifiuti hanno evitato di svuotare 1.905 cassonetti, il che si traduce in meno spostamenti e inquinamento. Mentre i cittadini hanno risparmiato in totale 430mila euro calcolando una media di 0,20 euro al litro, che è il prezzo delle comuni acqua minerali in commercio. Le casine si trovano in via Roma, via Bidente, via Brisighella, via Aleardi, via Parigi e via Baroni. Ad inizio aprile se ne aggiungeranno due: una all’incrocio tra via Montese e via Marecchiese a Spadarolo, e l’altra in via Apollonia, a Torre Pedrera.