Per i vetrai un boom di richieste

Per alcuni negozianti riminesi il nuovo anno non è certo cominciato nel migliore dei modi. A Viserba e Rivabella, gli operatori economici fanno la conta dei danni causati dal predone solitario (anche se non è da escludere l’ipotesi di più malintenzionati) che, armato di tombino, ha mandato in mille pezzi la porte-finestre e vetrine. "In questi primi giorni del 2024 le richieste sono state diverse – conferma Ilaria Giorgi, della Vetreria Viserbese –. Giovedì siamo intervenuti a Viserba in tre posti diversi per occuparci dei danneggiamenti avvenuti nella notte. Oggi (ieri per chi legge, ndr) un’altra riparazione, in questo caso però a Rivazzurra. Quello dei furti con scasso è un fenomeno che si presenta ciclicamente: in genere effettuiamo una media di uno o due interventi al mese, ma in queste ultime settimane le richieste sono state effettivamente un po’ più del solito". "Stando a quanto ci viene riferito dai nostri clienti – spiegano dalla Vetreria Viserbese – a compiere i danneggiamenti sono per lo più ladri intenzionati a compiere piccoli furti. Puntano soprattutto a quei pochi soldi che, dopo la chiusura, vengono lasciati in cassa. I vetri vengono colpiti con oggetti pesanti prelevati dalla strada, ad esempio i tombini". Non sempre tuttavia chi compie i raid è alla ricerca di denaro da rubare. "Non mancano nemmeno episodi di puro e semplice vandalismo. Porte e finestre vengono danneggiate solamente per dispetto. Ci sono ragazzini che, per noia, si divertono a sparare con pistole ad aria compressa. Anche in questo caso, ci sono state un paio di segnalazioni". Ai proprietari, insieme a rabbia e frustrazione, resta il conto da pagare. "L’entità delle riparazione dipende molto dalla tipologia del danno. Nel caso dei vetri per infissi, è possibile cavarsela con poco". I prezzi però lievitano nel caso in cui a essere colpito siano anche le componenti metalliche. Nelle ultime settimane i furti con scasso hanno interessato diverse zone della città: da Miramare all’area che si trova alle porte del centro storico, fino ad arrivare ai casi più recenti di Viserba e Rivabella. Una vera e propria ’piaga’, che vede gli agenti della polizia di Stato e i carabinieri impegnati nel dare la caccia al colpevole (o ai colpevoli).