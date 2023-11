Per il bomba-day saranno evacuati 1.500 residenti

Oltre 1.500 persone saranno costrette a lasciare – temporaneamente – la loro casa, domenica il 17 dicembre. È il giorno fissato per rimuovere e disinnescare la bomba ritrovata a Santarcangelo in via Europa, una decina di giorni fa, durante i lavori in corso per una nuova area residenziale. Sulla base delle disposizioni della Prefettura, per consentire agli artificieri di lavorare in sicurezza sull’ordigno (una bomba della Seconda guerra mondiale di 500 libbre) dovrà essere liberata un’area nel raggio di circa 350 metri – in tutte le direzioni – dal punto di ritrovamento della bomba. Questo comporterà l’evacuazione di tutte le abitazioni che si trovano nelle vie Alessandrini, Berlino, Budriolo, Casalegno, Fratelli Cervi, Galliadi, della Libertà, Mancuso, Aldo Moro, Luigi Nicoletti, Primo Maggio, Guido Rossa, Terranova. Dovranno essere evacuati anche alcuni tratti delle vie Ugo Bassi (i civici dal 2 al 32), Europa (civici dal 200 al 457), Pio La Torre (civico 7), Pascoli (civici 78 e anche dall’84 al 122), Patrignani (civici dal 75 al 458), Rughi (civici dal 450 al 493), Trasversale Marecchia (civici dal 45 al 225) e infine Vecchia Marecchia (civici 11, 33, 105 e dal 173 al 179).

Complessivamente saranno oltre le 1.500 persone costrette, domenica 17, a lasciare casa durante la rimozione della bomba. L’operazione sarà condotta dagli artificieri dell’Esercito. Tutti i residenti della cosiddetta ’zona rossa’ "verranno informati puntualmente di come si svolgeranno le operazioni, anche tramite i volantini che saranno consegnati in tutte le buchette", assicura il Comune. La mattina del 17 dovranno lasciare la loro abitazione entro le 8 del mattino: potranno rientrare a casa solo a operazione conclusa. Il che dovrebbe avvenire nella tarda mattinata o – al più tardi – nel primo pomeriggio. Come era già accaduto in passato per il disinnesco di altre bombe, anche stavolta per le persone fragili o non autosufficienti, che non hanno la possibilità di recarsi da parenti o amici, sarà allestita una struttura di accoglienza nel centro parrocchiale, in via Morigi 305. Ma visto il numero di persone da evacuare, "nel caso il centro parrocchiale dovesse risultare insufficiente, saranno allestiti anche altri spazi per accoglienza". Spazi che saranno definiti nei prossimi giorni. Nel frattempo gli uffici dei servizi sociali hanno iniziato a contattare le persone che, per le loro condizioni, potrebbero aver bisogno di accoglienza. Chi ha necessità di essere ospitato al centro può già contattare lo sportello al cittadino al numero 0541356.356 o alla mail urp@comune.santarcangelo.rn.it. Il 17 dicembre tutte le attività economiche della zona – comprese quelle agricole – dovranno restare chiuse. Le strade saranno chiuse al traffico e verrà interrotta l’energia elettrica.