Per il Campo lavoro un pieno di solidarietà

Missione compiuta. Il Campo lavoro missionario ha visto nella due giorni del fine settimana scorso arrivare a ben 119mila euro l’incasso derivante dai soli mercatini organizzati nelle sette sedi sparse in provincia. Un risultato che gli organizzatori definiscono ottimo se si pensa che un anno fa dai mercatini arrivarono circa 89mila euro. Ma per conoscere la cifra complessiva (nel 2022 fu di 174mila euro) bisognerà attendere l’incasso della grande lotteria e soprattutto la pesatura e la vendita dei rottami accumulati nei piazzali, degli stracci e di altri oggetti. Il maggior incasso tra i mercatini lo si è avuto a Rimini Celle dove a fine giornata erano stati raccolti oltre 45mila euro. Ottimi i risultati di Santarcangelo (25mila euro) e Riccione (21mila euro). Nella giornata di domenica era presente al Campo lavoro anche il vescovo Nicolò Anselmi. "Sono orgoglioso di questa bella iniziativa della nostra Diocesi. Donare oggetti, ma anche il tempo dedicato al volontariato, ha sempre a che fare con felicità. Si sperimenta così il messaggio evangelico dell’amore. Vivere l’amore per il prossimo ce lo indica il Vangelo, non appena come un consiglio ma come un comandamento".