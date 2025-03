Per il ‘Controllo del vicinato’ cittadini schierati per la sicurezza

Il ’Progetto di controllo del vicinato’ - lanciato dall’amministrazione comunale nelle scorse settimane, è in partenza. Il tema della sicurezza in città è sempre più attuale. Sono stati numerosi e ripetuti gli episodi inquietanti, soprattutto negli ultimi mesi, ma non solo. Dal blitz notturno (foto) di una pattuglia di ultras del Rimini al Centro ricreativo di Bellaria Monte (nei giorni scorso sono scattati i Daspo per 13 persone da parte della Questura) all’uomo rapinato in pieno giorno con un escamotage a una serie di furti, e l’immigrato trovato morto nel fiume Uso. Anche - ma non solo - prendendo spunto da questi fatti l’amministrazione, in occasione di diversi incontri pubblici del ciclo ’Parliamone insieme’, in varie zone della città, ha proposto l’iniziativa. Non si tratta di ’ronde’ o similari: semplicemente un invito ai cittadini di diventare sorta di ’sentinelle del territorio’, segnalano alla polizia locale (e alle forze dell’ordine) eventuali situzione che si ritenessero da monitorare e ’attenzionare’, come si dice in gergo. In queste settimane sono state raccolte numerose disponibilità a collaborare.

Si è trattato di una serie di eventi pubblici in varie zone della città – ha spiegato il sindaco Filippo Giorgetti, presente insieme alla giunta ai vari momenti di confronto – con i quali si è dato continuità a quelle occasioni di ascolto e di confronto pubblico che periodicamente hanno contraddistinto anche la passata legislatura. Oltre all’illustrazione nel dettaglio delle "principali opere in corso, gli interventi strategici che interessano il territorio", sono stati an che presentati "alcuni servizi di prossima attivazione importanti per la nostra comunità, a partire dal ‘Progetto di Controllo del Vicinato’".