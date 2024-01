Per il diciottenne Ercolani parte la sfida mondiale

La corsa di Emiliano Ercolani nel campionato mondiale WorldSSP300 parte da Fiano Romano. E’ qui che è stata presentata la squadra in cui corre il giovane pilota misanese di appena diciotto anni. L’alfiere del Moto Club Misano, gareggerà nel mondiale SSP300 con il Team Motoxracing per la prossima stagione. La struttura è capitanata da Sandro Carusi e Vanni Lorenzini come capotecnico. La squadra romana è supportata da Yamaha Italia. E’ stata la prima a presentarsi in vista della stagione che la vedrà impegnata nel WorldSBK con Bradley Ray e nel WorldSSP300 con Elia Bartolini ed Emiliano Ercolani. Oltre al Mondiale SuperBike, il Team Yamaha Motoxracing farà il suo ritorno nel WorldSSP300 con l’esordio mondiale per Emiliano Ercolani. Il pilota misanese si è laureato campione europeo nella Yamaha R3 Blu Cru Cup 2023, il campionato monomarca giovanile dedicato alle piccole sportive Yamaha. Una vittoria che ha attirato l’attenzione dei team tra cui quello romano che ha deciso di puntare su Ercolani per il WorldSSP300.