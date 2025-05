Per il dragaggio ora si attende il via libera dell’Arpae

Per avviare l’agognato dragaggio del portocanale si attende il via libera dell’Arpae. È infatti stata consegnata nei giorni scorsi al Comune la cosiddetta relazione di "caratterizzazione dei fanghi". Un’analisi sull’eventuale presenza di sostanze inquinanti nei limi fluviali, dopo i prelievi fatti il 9 aprile nell’area del porto interessata dal dragaggio. Una verifica che per legge viene fatta ogni tre anni. In questo momento le risultanze dell’analisi, conferma l’amministrazione comunale, sono state sottoposte ad Arpae "per l’elaborazione del progetto di dragaggio". Nessuna novità indicata per la tempistica di avvio della rimozione dei fanghi, per rendere agibile la movimentazione delle barche, al momento complicata. A quanto risulta l’avvio dell’intervento da parte della draga della ditta La Dragaggi è previsto a metà maggio.