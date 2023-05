Per il palasport di Santarcangelo ora si fanno avanti 17 imprese

L’appalto del nuovo palasport di Santarcangelo fa gola a tanti. Il bando per progettazione esecutiva e realizzazione della struttura era andato deserto, e il Comune per non perdere tempo (dato che sarà finanziato in gran parte da fondi del Pnrr e ci sono scadenze da rispettare), ha avviato un’indagine di mercato come consentono in questi casi le norme. Sono arrivate 17 manifestazione di interesse da parte di altrettante imprese, che ora dovranno inviare al Comune la propria proposta dettagliata. Le offerte saranno valutate in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con l’attribuzione di 80 punti all’offerta tecnica – che include la progettazione esecutiva – e di 20 punti a quella economica. I costi stimati per il palasport superano i 4 milioni.

Vanno avanti anche altri progetti finanziati dal Pnrr, tra cui quelli per la ristrutturazione dei due caselli lungo la ferrovia Santarcangelo-Urbino, che il Comune ha da poco acquisito dall’agenzia del Demanio. Una volta sistemati, in uno dei due edifici saranno ricavati alloggi per l’emergenza abitativa , l’altro ospiterà persone disabili. Il costo per i lavori dell’ex casello in via Celletta dell’Olio passa da 500mila a 507mila euro totali per l’aumento delle materie prime, mentre per l’altro in via Rughi la spesa è salita da 440mila a 533mila euro perché il progetto è stato rivisto, per rendere i locali accessibili a persone con qualsiasi tipo di disabilità.