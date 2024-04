"Per il ponte della Liberazione c’è fiducia, 70 hotel aperti"

La Regina si prepara ad un ponte d’oro per il 25 aprile con la Festa dei Fiori (27 aprile – 1° maggio) che potrebbe aprire positivamente la stagione estiva che decollerà definitivamente poi a maggio con il mese sportivo con grandi eventi: Inferno Run, Gran Fondo degli Squali e Ocean Man. "Ci aspettiamo prenotazioni per oltre 70 hotel aperti grazie alle ottime previsioni meteo ed al caldo – spiega Massimo Cavalieri, presidente dell’associazione albergatori – e sappiamo che avremo un buon weekend lungo sino almeno al 1° maggio. Poi si chiuderà per pochi giorni per poi riaprire per maggio e creare pacchetti anche con Inferno Run, Gran Fondo e Ocean Man". In particolare la prima edizione della gara di podistica fuori strada sta avvendo già molto successo in ambito di prenotazioni: "Siamo molto soddisfatti avendo già raggiunto gli oltre 700 iscritti per la gara di Inferno Run – spiega Cavalieri – che come prima edizione promette già molto bene come promozione turistica e come pernottamenti complessivi in quanto ogni sportivo sarà accompagnato da almeno un famigliare o più. Il turismo sportivo può essere davvero una risorsa per la nostra città, in attesa poi del nuovo Palasport".