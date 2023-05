Per il ritorno dei T-red sarà modificata la viabilità

Dopo quasi 15 anni, centinaia di multe, proteste e decine di ricorsi, tornano a Santarcangelo i dispositivi elettronici per il rilevamento delle infrazioni ai semafori. La ‘rivoluzione’ in strada è stata annunciata ieri dal comune: da lunedì a venerdì prossimi, dalle 8 alle 18, partiranno gli interventi all’installazione di 4 impianti di rilevazione automatica ( i famosi T-Red) all’incrocio tra le vie Mazzini e BraschiEmilia. Santarcangelo era stata tra i comuni pionieri, a livello nazionale, nell’installazione di queste telecamere, nel 2007, ma erano spuntate migliaia di multe e centinaia di ricorsi, anche per vie legali, per contestare le sanzioni e la durata dei semafori. E così nel 2009 erano stati disinstallati. Oggi il comune riprova a metterne di nuovi. I lavori prevedono un restringimento della carreggiata. Istituito anche il limite di velocità di 30kmh. I lavori riprenderanno da lunedì 29 maggio fino a venerdì 1 giugno, sempre dalle 8 alle 18. La riqualificazione stradale comporterà anche modifiche anche al traffico e alla sosta.

"I dispositivi tra le vie Emilia e Mazzini entreranno in funzione dopo il collaudo e dopo a una fase di test – dicono dal Comune –. L’obiettivo è aumentare il grado di sicurezza stradale in uno degli incroci più trafficati della città. Gli impianti rientrano in un più ampio quadro di opere per migliorare la sicurezza del tratto urbano della via Emilia". La strumentazione sarà noleggiata e utilizzata in via sperimentale, mentre le operazioni di rilevazione saranno gestite dalla municipale. Tra gli altri lavori in corso, quelli di Hera sui tratti dell’acquedotto e il collegamento del serbatoio Cappuccini e i pozzi Bornaccino e Ceccarino. Per consentire i lavori di connessione della condotta idrica, il tratto di viale Marini tra vie Sancisi e Cagnacci sarà solo a senso unico alternato dalle 7 di lunedì fino alle 19 di venerdì 19.