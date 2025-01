Per il Sigep edizione da record: "In 5 giorni 200mila visitatori"

Edizione da record, la 46esima di Sigep World, rassegna dedicata a gelateria, pasticceria, panificazione, caffè, cioccolato e pizza organizzata da Italian Exhibition Group, inaugurata sabato dal ministro dell’agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida. I dati ufficiali saranno diffusi oggi, giornata conclusiva dell’evento di riferimento internazionale del food service, ospitato in 138mila metri quadri di spazi espositivi alla Fiera di Rimini, con 1.300 brand espositori e tremila buyer da tutto il mondo. Ma gli albergatori, con Antonio Carasso, presidente di Promozione alberghiera, stimano "sui 200mila i visitatori nei cinque giorni". E tracciano già un primo consuntivo ufficioso: "Ottima percentuale di riempimento, superiore al 90 per cento per tre giorni di permanenza media, per i 500 alberghi aperti a Rimini, circa 650 nell’intera provincia – dice Patrizia Rinaldis, presidente Aia Federalberghi Rimini –. Un Sigep molto positivo, non solo per la nostra provincia ma per l’intera riviera, da Cattolica a Cesenatico, Cervia e Milano Marittima. Bene per gli alberghi, e ricadute molto positive anche per l’indotto, con ristoranti pieni, centro storico di Rimini affollatissimo da giorni con gente in giro nei locali fino a mezzanotte. Ci sono state code e traffico? Sono state messe in campo misure per contenerlo, navette, treni e bus speciali, ma con afflussi così imponenti era oggettivamente complicato".

"Tutto esaurito – gongola Gigi Biotti, Maison B Hotel – con le nostre aziende storiche clienti e non solo. La tendenza è di bloccare le camere da un anno all’altro, molti stranieri, non solo dall’Europa, ma da tutto il mondo: Canada, Stati Uniti e Sud America". "Un bilancio ottimo per gran parte dei circa mille tra ristoranti e pizzerie della provincia – spiega Gaetano Callà, presidente Fipe Confcommercio –, tanti hanno dovuto fare i doppi turni per soddisfare le richieste". "Tutti i cinque alberghi aperti in queste giornate di Sigep pieni – spiega Domenico Cimino, Gruppo Cimino Hotels –. Un risultato addirittura migliore della già ottima scorsa edizione". "I numeri dei visitatori del Sigep si sono abbassati rispetto agli altri anni – afferma Patrizia Balducci, hotel San Francisco Spiaggia –. Probabilmente per l’aumento delle strutture aperte nella zona nord di Rimini. La nostra zona, Rimini sud, accusa la mancanza di collegamenti veloci con la Fiera". "Meglio di ogni aspettativa – sorride Piero Marini, Demo Hotel –. Siamo ancora pieni anche per l’ultimo giorno, il che è insolito". "Un evento di questa portata non è solo una vetrina d’eccellenza, ma un vero motore per l’economia del territorio – afferma Corrado Della Vista, Devira Hotels –. Certo, le critiche sul traffico nelle ore di punta non mancano: è il prezzo da pagare per un evento che porta ricchezza, visibilità e prestigio". "Un’edizione da record il Sigep 2025 – chiosa Carasso – con notevole incremento di aziende espositrici e visitatori dall’estero". Con la presenza dell’Arabia Saudita – paese che ospiterà Expo 2030 – in qualità di guest country.