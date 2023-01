Per il Sigep negozi aperti alla sera In centro eventi da fuori salone

"Tenete i negozi aperti fino alle venti in occasione del Sigep". Suona così l’appello dell’amministrazione comunale ai negozianti, in principal modo dell’area centrale, in vista dell’apertura del Salone della gelateria e pasticceria che si svolge alla Fiera di Rimini. I numeri della fiera pare tornino ad avvicinarsi a quelli del record del 2019. Sono diverse decine le strutture alberghiere che si preparano ad accogliere il popolo de Sigep a Riccione, grazie anche al collegamento ferroviario diretto con i padiglioni nella parte nord di Rimini. Il Comune intende "mettere insieme gli operatori turistici di Riccione coordinati da Riccione Intrattenimento, dal Consorzio Viale Ceccarini e dall’associazione Viale Riccione". Questo affinché "Comune e operatori diano vita a una serie di proposte per permettere agli ospiti di questa importante Fiera di trovare una città viva e accogliente". In città si svolgeranno anche iniziative a fuori salone. Venerdì l’azienda Mo.Ca di Coriano che ha scelto la sala Gran Turismo del Palazzo del Turismo per organizzare il suo Gelato Show

Anche il Giardino sul Mare con la sua accogliente Serra e la Giostra storica, pronto a sbocciare per la primavera, sabato e domenica prossima sarà animato dai Consorzi cittadini. Le due cabine bianche ospiteranno ‘Studio 5.4’ con le sue proposte enogastronomiche e di beverage. Dalle 18 fino a mezzanotte di sabato ad animare il Giardino sul Mare i ritmi di un Dj set a cura di Mario Rex. Inoltre il Comune ha deciso di aprire in via eccezionale la mostra su Frida Khalo sia sabato che domenica dalle 10 alle 24, consentendo anche a chi è di ritorno dla Sigeo di visitarla.