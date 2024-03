Per la Caritas in trecento a tavola. Raccolti 8.400 euro

Per aiutare il prossimo serviva riempire la tensostruttura della parrocchia San Martino in occasione del pranzo della Caritas cittadina nella giornata di domenica. La chiamata ha dato i risultati sperati e sulle panche delle lunghe tavolate si sono sedute oltre 300 persone, più rispetto al previsto, tutti insieme per aiutare le attività della Caritas interparrocchiale, Associazione Madonna del Mare. Il pranzo è stato offerto dal Club 41 Riccione. alla riuscita dell’iniziativa hanno collaborato il Lions Club Riccione e i ragazzi del Gruppo Giovani della Parrocchia Angeli Custodi e della Parrocchia Stella Maris di Riccione (Nella foto). L’iniziativa è riuscita tanto che a conti fatti sono stati raccolti più di 8.400 euro per l’asssociazione. "I cittadini di Riccione si sono dimostrati ancora vicini e sensibili nel voler aiutare la Caritas Interparrocchiale Associazione Madonna del Mare - sottolinea la presidente Rosanna Pompei -. Con questo importo riusciremo ancora a dare una concreta mano alle famiglie di Riccione bisognose ed a tutti i più deboli. Un grazie di cuore a tutti quelli che hanno collaborato a raggiungere questo straordinario traguardo".