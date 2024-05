Per la giornata della ristorazione arrivano nei menù mille piatti tipici

Gusto e territorio. Domani è la giornata della ristorazione. Organizzata dalla Fipe Confcommercio coinvolge tutti i ristoratori associati, a livello nazionale e locale. Cosa che avverrà anche nel territorio dove hanno aderito in mille e che proporranno, fuori menù, un piatto tipico locale. Esponendo una segnaletica speciale. Che sia una piadina come piaceva a Fellini, quella con i sardoncini, o un fritto misto l’importante è poter gustare i sapori locali. Ieri la presentazione del progetto al porto, sulla ruota panoramica. Clienti e influencer hanno gustato un pranzo ad alta quota, sul mare riminese. Un’iniziativa che coniuga l’enogastronomia della tradizione con la promozione turistica. Gaetano Callà, presidente provinciale Fipe e vice della Confcommercio Rimini è prima di tutto un sommelier e spiega: "Per Rimini significa far conoscere le prelibatezze del territorio. Domani ogni ristoratore cucinerà un piatto con materie prime a chilometro zero, che racconta il gusto di un territorio". "Per noi la ristorazione è fondamentale e rappresenta storia e tradizione. Un elemento identitario che possiamo usare nella promozione del territorio – aggiunge Juri Magrini, assessore cittadino alle attività economiche –. A Rimini c’è un’effervescenza associativa che fa un lavoro egregio". Una iniziativa che può fare da traino all’imminente stagione balneare, come si augura Riccardo Ripa di Sib, sindacato italiano balneari: "Questa iniziativa può aiutarci, la connessione tra spiaggia, ristoranti e entroterra è fondamentale per il turismo, anche quello balneare". I dettagli su www.confcommerciorimini.it.