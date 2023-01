Per la messa del nuovo vescovo maxi schermi fuori dal Duomo

Saranno allestiti anche due maxi schermi, sul sagrato del Duomo e in piazza Tre Martiri. Basteranno, per contenere la folla attesa per la messa d’insediamento del nuovo vescovo di Rimini, monsignor Nicolò Anselmi? Già perché non ci saranno solo i riminesi, a salutare il nuovo pastore della Chiesa riminese. Sono attese tante persone anche dalla città di Genova, dove Anselmi è nato e cresciuto. "Almeno in 200 arriveranno da Genova", confermano dalla Diocesi di Rimini, che sta lavorando da settimane per organizzare in tutti i dettagli la messa solenne del 22 gennaio in Duomo, che sancirà l’inizio dell’era Anselmi. La messa prenderà il via alle 16,30, ma tanti si presenteranno in Duomo con un’ora e più di anticipo per riuscire a entrare. I posti saranno limitati, per tutti. E ce ne saranno tanti riservati, per consentire la partecipazione di sacerdoti e diaconi, frati e suore, nonché dei rappresentanti delle parrocchie e delle varie associazioni laicali riminesi.

Sarà una giornata di festa per la città di Rimini, pronta ad accogliere l’erede del vescovo emerito, monsignor Francesco Lambiasi, che la scorsa domenica ha salutato la città con la sua ultima messa in un Duomo gremito. Nato il 9 maggio 1961 a Genova, Anselmi è stato ordinato sacerdote nel 1992. Dal 1994 al 2007 è stato responsabile della pastorale giovanile per l’arcidiocesi di Genova, e ha organizzato la partecipazione dei giovani genovesi alle Giornate mondiali della gioventù a Parigi (1997), Roma (2000), Toronto (2002) e Colonia (2005). Dal 2007 fino al 2012 ha ricoperto il ruolo di responsabile del servizio nazionale della pastorale giovanile presso la segreteria generale della Cei. Il 10 gennaio del 2015 Papa Francesco lo ha eletto vescovo ausiliare di Genova. A novembre la nomina a vescovo di Rimini al posto di Lambiasi, che va in pensione.