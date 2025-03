"Per la tv di Stato è il momento del rilancio"

"Sono onorato di poter contribuire, con la mia esperienza e passione, alla crescita e alla visibilità internazionale di San Marino Rtv e della Repubblica". Nel giorno in cui a San Marino le luci sono tutte puntate sul Song Contest, il direttore generale della tv di Stato, Roberto Sergio, è stato ricevuto in udienza dai Capitani Reggenti, Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi. A lui, al termine dell’udienza, l’Onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine Equestre di Sant’Agata. "Ricoprire questo incarico – dice Sergio, nominato dg di San Marino Rtv lo scorso mese di ottobre – è stata una decisione fortemente voluta. Abbiamo già messo in sicurezza i conti, migliorato il prodotto innalzando la qualità del palinsesto e riportato in vita la striscia d’informazione mattutina". Poi sul San Marino Song Contest. "È un progetto entusiasmante che testimonia la vitalità culturale di questo Paese e la sua capacità di innovare nel panorama mediatico".

"Il San Marino Song Contest – dice il segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati a Palazzo Pubblico – è la manifestazione tangibile di un impegno corale per valorizzare il talento musicale e a elevare il profilo internazionale della nostra Repubblica. Grazie alla preziosa guida del direttore generale Roberto Sergio, che ringrazio per la sua lungimiranza e professionalità, abbiamo trasformato un evento in un potente veicolo di promozione per il nostro territorio. La sua eccezionale carriera nel mondo dei media è una garanzia di successo per questa iniziativa, che sono certo lascerà un segno indelebile nel panorama degli eventi sammarinesi". Poi la parola è spettata al segretario di Stato con delega alle Telecomunicazioni, Rossano Fabbri. "Pieno sostegno al Direttore Generale Rtv – dice – Sono consapevole che questa nomina rappresenta per il settore di riferimento della Repubblica di San Marino un’occasione unica che tutti noi insieme dovremo impegnarci a trasformare in importanti risultati. Siamo certi che questa sarà la stagione del rilancio per Rtv". Sulla stessa linea i capi di Stato, Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi. "Riteniamo che Rtv – dicono durante l’udienza – sia per San Marino un ponte verso il mondo, uno spazio di narrazione e di memoria storica".