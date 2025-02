Per le associazioni la Ztl in Paese può attendere

"Siamo contrari alla chiusura di Corso Fratelli Cervi al traffico veicolare" hanno ribadito Confesercenti e Confcommercio nell’incontro con il comitato No-Ztl nato in Paese. Ma attenzione, la bocciatura dell’isola pedonale non è assoluta. "Già in passato è stata tentata la strada della pedonalizzazione ed è stato dimostrato che, senza un adeguato progetto di riqualificazione dell’area e di complessivo studio della viabilità e dei flussi, si rischia di mettere in seria difficoltà un’area della città che attualmente rappresenta un esempio di successo per la sua offerta commerciale e di servizi". Dunque no alla Ztl allo stato attuale, mentre si agli hub urbani che "rappresentano una valida opportunità di finanziamento per sostenere le attività commerciali e riqualificare le aree. Per questo motivo riteniamo sia necessario evitare l’eccessiva polarizzazione del dibattito e continuare nel proficuo confronto intavolato con l’amministrazione comunale".