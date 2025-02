"Per le famiglie riminesi stangata di oltre mille euro in un anno"

"Per una famiglia media riminese l’aggravio economico può ammontare, in termini annui, a 1.100 euro". A fare i conti è Federconsumatori (in foto il referente Graziano Urbinati). Il 2024 ha visto una costante crescita dell’inflazione che si conferma anche in gennaio. "L’inflazione a Rimini si attesta in gennaio 2025 su un +2,6 % su base annua con uno 0,8% in più rispetto al mese precedente". Ecco le principali voci che pesano sulle famiglie. "Su base annua aumentano i prezzi dei prodotti alimentari (+3,1%), le spese per l’istruzione (+4,3%), i costi per i servizi sanitari e la salute (+2,1%), quelli ricettivi e ristorazione (+3,8%). Su base mensile (gennaio su dicembre): luce mercato tutelato (+7,4%), luce mercato libero (+4%), gas mercato tutelato (+2,1%), gas mercato libero (+1%), benzina (+2,2%).