Per le pulizie 4,5 milioni Impresa ricorre al Tar ma vince il Comune

La battaglia della ramazza. Il contenzioso aperto dalla ditta arrivata seconda al bando europeo inerente l’assistenza, sorveglianza, pulizia nei servizi dell’infanzia del Comune di Rimini si chiude con una vittoria per il Comune e l’impresa che aveva vinto il bando, Rti Formula Servizi.

Il Comune aveva presentato il bando per il servizio su base pluriennale. Per l’esattezza i quattro anni dal 2022 al 2026. A vincere la gara era stata Rti Formula Servizi. La seconda arrivata, Lacerenza Multiservice Spa, aveva ritenuto illegittima l’aggiudicazione ed era ricorsa al Tar. In ballo c’era un appalto da circa 4,5 milioni di euro.

La gara si era risolta per appena un punto di differenza, e secondo i ricorrenti la commissione non aveva correttamente valutato l’offerta tecnica presentata. Nello specifico, non le avrebbe attribuito il punteggio di un punto alla voce ‘Qualità e Ambiente’ e, nello specifico, riguardo al sottocriterio ‘Certificazioni di qualità’ nella parte in cui il disciplinare di gara stabilisce che al possesso della Certificazione ‘SA 8000’ deve essere attribuito un punto.

Secondo la Commissione giudicatrice la certificazione di qualità dichiarata da Lacerenza non era da considerare in regola perché rilasciata da un ente non accreditato. Arrivato il responso l’azienda non ci sta a perdere per solo di un punto per altro su una certificazione che ritiene di avere, così mette assieme le carte e porta tutto al Tribunale amministrativo regionale. In giudizio si costituiscono il Comune ed Rti Formula Servizi. Il Tar ha rigettato il ricorso rilevando che "la presentazione in gara di documentazione certificativa oggettivamente inidonea allo scopo di comprovare il possesso della certificazione di qualità ‘SA 8000’ è dipesa unicamente dal comportamento negligente dell’interessata che, da un lato non si è premurata di accertare se l’organismo che le ha rilasciato la certificazione fosse o meno accreditato a tale scopo e dall’altro lato, pur avendo solo avviato il procedimento diretto a conseguire detta certificazione da organismo accreditato, ha dichiarato in sede di partecipazione alla gara di essere in possesso del riferito requisito… In definitiva, Il Collegio ritiene del tutto insussistenti le doglianze della ricorrente". I giudici hanno anche disposto che sia Lacerenza a pagare le spese di lite, oltre agli accessori di legge, divisi tra i 4mila euro per il Comune di Rimini e i 4mila per Rti Formula Servizi.