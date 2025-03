Per le sevizie al cane pagherà 6mila euro

Era stato massacrato, seviziato e abbandonato in fin di vita in un cassonetto. Impossibile dimenticare quanto successo a Togo, il cane di razza Alaskan Malamute maltrattato lo scorso mese di ottobre dal proprio padrone. Finito sotto processo per maltrattamento di animali. Processo che ieri si è chiuso con un patteggiamento: 6mila euro di multa con la concessione dei benefici di legge, più il risarcimento ad Apas per le spese di costituzione di parte civile. Ieri le volontarie dell’Associazione protezione animali di San Marino hanno presenziato all’udienza presentandosi in tribunale con una maglietta con la foto del cane e la scritta "Giustizia per Togo". E all’uscita dal tribunale quella giustizia non l’hanno trovata. "Questa non è giustizia – dicono – In apertura il commissario della legge ha evidenziato come la collocazione dell’ art. 282 bis del codice penale tra i reati contravvenzionali contro la morale pubblica non abbia consentito l’applicazione di misure di pena adeguate. L’imputato ha richiesto il patteggiamento, proposta che l’Apas, in qualità di parte civile ha rifiutato, ribadendo che la vita di un animale non è monetizzabile. Una pena pecuniaria non può in alcun modo compensare le estreme sofferenze inflitte a Togo". L’Associazione protezione animali ritiene che "il messaggio che ne deriva è inaccettabile: chi maltratta un animale può cavarsela con una somma di denaro. Questa non è giustizia. I reati contro gli animali non possono essere considerati reati minori, poiché rappresentano un segnale di allarme di una più ampia e grave pericolosità sociale. È quindi urgente un adeguamento normativo che garantisca una maggiore tutela degli animali". Cosa che Apas chiede da sempre. Ma qualcosa sembra potersi muovere. "In una delle prossime sedute del Consiglio grande e generale – ricordano dall’Apas – verrà esaminato in seconda lettura il pdl che, dopo vent’anni di attesa, permetterà di inasprire le pene e di avvicinare la normativa sammarinese agli standard di tutela già previsti in Italia e in altri Paesi europei. Ci auguriamo che il governo e i membri del Consiglio grande e generale prendano in seria considerazione quanto accaduto, cogliendo l’occasione per dimostrare una volontà collettiva per cambiare le cose e tutelare seriamente gli animali". Salvato dall’incontro fortuito di un passante, mentre il padrone cercava di disfarsene dopo le sevizie, Togo è ancora affidato ad Apas in attesa di una famiglia che lo accolga.