Per lottare c’è ancora domani

Stavolta fanno sul serio. Non è la solita passerella delle solite politiche. E’ qualcosa di più profondo, rumore e rabbia che rompono il silenzio. Un fiume impetuoso che percorre le strade, invade piazza Cavour. Buia. La tensione è palpabile. La tempesta che precede la festa. Che esploderà poco dopo con l’accensione delle luminarie e dell’albero di Natale. Le folle si mescolano una nell’altra. I simboli della protesta con quelli della tradizione. Non c’è strappo tra i cori femministi e lo swing. Tra gli alberi luminosi e le parole

incandescenti. Tra il tetto di luci e quello di vetro sfondato

da centinaia di migliaia di donne che hanno marciato in tutta Italia. Tutto in un giorno. Non soltanto per un giorno.

C’è ancora domani.

Carlo Andrea Barnabè