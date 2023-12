Per non dimenticare esami e visite ora arriva un sms

Un nuovo servizio di promemoria per gli appuntamenti tramite sms e mail: è la soluzione innovativa per ricordare ai sammarinesi le date e gli orari delle visite e degli esami diagnostici all’ospedale di Stato e le sedi territoriali. Il servizio, implementato grazie alla collaborazione con il responsabile dell’Ufficio informatico dell’Iss, Filiberto Casali, verrà attivato a partire da lunedì 8 gennaio. E potrà essere configurato facilmente dagli assistiti all’interno del fascicolo sanitario elettronico, dove sarà possibile scegliere come ricevere i promemoria che potranno essere disattivati in qualsiasi momento. "L’Iss si impegna a offrire ai suoi assistiti un servizio sempre più efficiente e personalizzato – sottolinea Casali – grazie all’uso delle nuove tecnologie".