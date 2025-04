Per Pasqua riapre il tratto di lungomare su cui lavora Hera

Arriva Pasqua ed il tratto del lungomare Rasi Spinelli interessato dai lavori di Hera per la realizzazione di una vasca di prima pioggia, nell’area dei "Giardini De Amicis", è stato riaperto. L’intervento è avvenuto ieri, come annunciato dai tecnici, ed in questo modo torneranno a circolare le auto in una zona molto importante della zona a mare, di collegamento tra il lungomare vero e proprio e via Carducci. Da ricordare che la vasca di prima pioggia contribuirà a migliorare l’affidabilità idraulica del territorio e la sua tutela ambientale. L’intervento sull’intera area prevede un investimento di oltre 10 milioni di euro, ed è stato realizzato da Hera in stretta collaborazione con l’amministrazione.