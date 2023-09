"Per quasi 50 anni nascosta la verità Il Parco, un omaggio alla memoria"

"A Rimini dal 26 giugno 2021 abbiamo un parco intitolato alle vittime della tragedia di Ustica. Non è una intitolazione generica: tra gli 81 morti nell’aeroporto partito da Bologna e mai arrivato allo scalo di Palermo nel giugno 1980, c’erano anche tre riminesi. Per questo l’esatta intitolazione dello spazio nella nostra città, in via Sartoni, vicino allo stadio Neri, è ‘Parco della memoria di Ustica – Giuliana Superchi, Marco Volanti, Pier Paolo Ugolini’". Giuliana era una bimba di 11 anni, Volanti 26enne, Ugolini 33enne. Lo afferma l’assessore alle attività di Educazione alla Memoria, Francesca Mattei (foto), a seguito delle dichiarazioni dell’ex presidente del consiglio Giuliano Amato sulla tragedia di Ustica. "Oggi, passati oltre 43 anni – aggiunge – l’ex presidente del consiglio Giuliano Amato rivela la sconvolgente verità sul fatto. È prima di tutto alle vittime e alle loro famiglie, a cui per quasi 50 anni è stata nascosta la verità e oggi leggono della più terribile ‘ragion di stato’, che bisogna chiedere scusa". "Chiediamo verità e giustizia sulla strage di Ustica con ancora più forza e determinazione". Lo scrive sui social la presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, Emma Petitti. "Le istituzioni italiane e quelle francesi si assumano le responsabilità di fronte alle vittime, alle loro famiglie e all’intero Paese".