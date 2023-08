"Per riqualificare gli hotel 345 milioni"

"Trecento milioni di investimenti destinati al comparto ricettivo alberghiero in Regione, a cui sommare un secondo bando che vede la Regione Emilia Romagna finanziare 20 milioni di investimenti a fondo perduto, che potrebbero più che raddoppiare". Numeri e atti pubblici, così l’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini, interviene nel dibattito alimentato negli ultimi giorni in città sulla necessità di riqualificare il patrimonio ricettivo di Riccione. Ultimo intervento era stato quello di Lanfranco Morri, in passato presidente dell’Apt, che aveva sottolineato la necessità di riqualificare gli hotel auspicando "una politica regionale che dia incentivi veri e robusti per rendere la nostra offerta ricettiva adatta a un pubblico internazionale". Ed eccoci a quanto sta facendo la Regione. "Vedo che si sta affrontando il tema della riqualificazione alberghiera – premette Corsini -. Vorrei far presente che la Regione ha avanzato due azioni forti. La prima ci vede impegnati assieme alla Bei, la Banca europea per gli investimenti, e altre banche per un totale di 300 milioni di euro. La Regione investirà 4 milioni di euro per abbattere i tassi di interesse. L’opportunità che i finanziamenti offrono riguardano la possibilità di dilazionare il prestito in quindici anni e non in periodi molto più brevi come accade di solito. Inoltre il contributo della Regione fino a un massimo di 200mila euro consente di abbattere i tassi di interesse. Con questo bando si guarda alle operazioni più grandi, con investimenti importanti". La pensioncina rischia di rimanere fuori, ed è per questo che la Regione ha avviato una seconda azione. "Si tratta di un bando classico, se così lo vogliamo definire – prosegue l’assessore – indirizzato a riqualificazioni di parte della struttura, per rifare le camere, una spa, hall o servizi. Avevamo messo a bilancio venti milioni di euro. Il bando scadrà i primi giorni di settembre, ma abbiamo visto che l’opportunità è stata molto apprezzata tanto da avere ricevuto ad oggi circa 300 domande". Le condizioni sono appetibili, dice l’assessore, perché la Regione è pronta a dare 200mila euro a fondo perduto a fronte di investimenti minimi che non arrivano al doppio della cifra. "Vista la quantità di richieste che ci stanno arrivando stiamo valutando di aggiungere altri 25 milioni di euro per far fronte ai progetti presentati".

Le domande arrivano da tutta la regione, ma vista la concentrazione di strutture ricettive nella riviera riminese "è qui che molti riqualificheranno le proprie strutture grazie a questa opportunità".

Andrea Oliva