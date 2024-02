"Per sconfiggere la guerra dobbiamo imparare a perdere"

Con ‘Supplici’, tragedia di Euripide per la regia di Serena Sinigaglia, domani alle 21 continua la rassegna del Teatro della Regina di Cattolica. La drammaturgia curata dalla stessa regista e da Gabriele Scotti parte dalla rielaborazione della nuova traduzione realizzata da Maddalena Giovannelli e Nicola Fogazzi. Nell’opera di estrema attualità si mescolano brani di altri autori, tra i quali Emil Cioran, Nicolò Machiavelli e Platone. Sul palco attrici che ballano, cantano e fanno il coro, Virginia Zini, Arianna Scommegna, Giorgia Senesi, Maria Pilar Perez Aspa, Sandra Zoccolan, Matilde Facheris Debora Zuin.

Sinigaglia, perché ha scelto un’opera 2500 anni fa?

"L’ho scelta per la sua particolare natura. E’ un’opera che si discosta un po’ dalla versione più classica di Euripide, opera politica. La scena centrale è un confronto dialettico su due tesi, la democrazia e la tirannide. In questo caso ha un impianto più razionale, che ritengo estremamente attuale e stringente. Ci si chiede: la democrazia è veramente democratica o è solo un’oligarchia, se non una tirannide che, per riuscire nei propri intenti, si maschera di democrazia? L’interrogativo che si pone Euripide è fondamentale anche per noi".

C’è una seconda ragione? "Nell’affrontare il tema della guerra, ci porta a un paradosso eterno e straordinariamente attuale. Ovvero: potrà mai l’uomo debellare d’istinto la propensione alla guerra, visto che arriviamo alla situazione paradossale dove delle madri, le Supplici, in modo sacrosanto reclamano i corpi dei propri figli caduti in guerra e per riaverli devono scatenare un’altra guerra, per cui altre madri piangeranno i propri figli. Questo scuote il pubblico e fa entrare in crisi. Questa catena sembra infatti inarrestabile e pare essere la condizione dell’essere umano, finché non ci sarà altro da distruggere fino a giungere all’autodistruzione". Dopo tanti anni ci poniamo le stesse domande?

"Siamo sempre di fronte a questi interrogativi, perché non abbiamo saputo domare l’istinto. Euripide prova a dare una soluzione: l’imparare a perdere. Se tutti imparassimo ad accettare il limite, di certo il mondo sarebbe più pacifico".

Ha messo in scena altri classici?

"Sono una fan sfegatata di Euripide e di Shakespeare, ma a breve spero di fare l’Orestea di Eschilo. Lo devo alla mia formazione scolastica che mi ha cambiato la vita".

Su cos’altro lavora?

"Sto preparando un’Elettra per il teatro stabile del Veneto, non nella versione classica, ma in quella di Hugo von Hofmannsthal. Andrò poi a Brema, in Germania, con La tempesta di Shakespeare".

Conosceva già a riviera romagnola?

"L’adoro. Come si sta bene in questa terra. Vivo a Milano, quando ho due giorni vengo qui a rilassarmi. E’ una terra accogliente, magnifica".

Nives Concolino