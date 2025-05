Per Sisal la favorita è la Svezia di Kaj

In attesa di scoprire i 10 paesi che accederanno alla finale dell’Eurovision, gli esperti Sisal vedono già nella Svezia la grande favorita per passare il primo turno, a 1,25, e conquistare la serata conclusiva, ipotesi a 2,25. Ma quali altri artisti insieme ai Kaj, potrebbero superare la prima semifinale? Buone le chance per Tommy Cash offerto a 6,00 in rappresentanza dell’Estonia e per Claude dei Paesi Bassi a 16,00. Si difendono invece l’Albania, con gli Shkodra Elektronike (25,00), l’Ucraina che data a 33,00 su Sisal.it punterà tutto sul gruppo Ziferblat e San Marino (50,00) che con Gabry Ponte cercherà di far di tutto per accedere alla serata finale. Anche Theo Evan per Cipro e la polacca Justyna Steczkowska, appaiati in quota 66,00, sono però determinatissimi a conquistare il loro pass per il trionfo. E poi c’è chi cerca il colpo di scena, o di fortuna, per rientrare nella prima top ten: Azerbaigian, Belgio, Islanda, Norvegia, Portogallo e Slovenia.