Per tenere gli hotel aperti d’inverno servono voli aerei ed eventi di qualità

Tenere aperte le nostre strutture anche d’inverno sarebbe ambizione di molti. Al momento non è possibile farlo. Manca tutto l’indotto che deve essere creato per attirare turisti anche nei mesi al di fuori della stagione balneare: un aeroporto che abbia frequenti collegamenti con il Nord Europa, eventi di qualità che attirino fasce medio alte di turisti e la tanto agognata spiaggia d’inverno che al momento resta un sogno nel cassetto. Noi operatori ci siamo ma non basta. La Regione deve investire e noi terremo aperte le porte.

Patrizia Balducci