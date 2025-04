Per tre giorni ‘Balla la Liberazione’

Rimini, come ogni 25 aprile che si rispetti, torna a danzare nel nome della libertà. E lo fa con ‘Balla la Liberazione!’, una festa che è ormai diventata tradizione: musica dal vivo, djset, street food e riflessioni nel verde del Parco La Serra Cento Fiori. Tre giorni, dal 25 al 27 aprile, per celebrare la Resistenza con il linguaggio universale dell’arte e del suono. L’ingresso? Libero, come deve essere la memoria. Ad aprire la kermesse giovedì alle 16, saranno i Khorakhané, una band che porta sul palco poesia, impegno e grande intensità. Alle 18.30 arriva la scintilla: Bandabardò, con la sua allegria contagiosa, inaugura il Fandango Summer Tour 2025 proprio da Rimini, in una data che è molto più di un concerto. È un abbraccio al pubblico, è un inno alla libertà. E la serata non finisce qui: dalle 20, il djset di Muna feat. Ale Paglia al sax ci farà ballare tra le sonorità anni ’90 e 2000, con quel tocco caldo e vivo che solo il sax sa regalare. Venerdì, la giornata si apre nel segno della memoria: alle 11 il dibattito Anpi, poi alle 13 il pranzo sociale.

Nel pomeriggio, alle 16 spazio ai giovani con il Contest Palco Zero. E la sera, dalle 19, la musica torna a far vibrare l’aria con il djset Velvet Remember firmato da Elio Lucifer Rising e Fullnelson. Domenica è il giorno della musica che emoziona e racconta: dalle 13 si esibiranno Back to the ‘90, Eleonora Elettra e il Reverendo Dave Experience. Alle 17, arriva il tocco surreale e scanzonato del Duo Bucolico, che con le loro canzoni illogiche e d’avanguardia sanno sempre accendere il sorriso. Chiuderà la festa a partire dalle 19, l’energia elettronica e creativa dell’Ikigai Kollektive.

A rendere ancora più viva questa edizione è l’illustrazione di Giada Romano, che ha dato un volto alla libertà: una giovane inghirlandata di papaveri, tra mito e modernità, che danza leggera e fiera come una nuova Marianna. È lei il simbolo di una festa che non dimentica, ma sa anche sognare.

‘Balla la Liberazione!’ è tutto questo: una festa popolare e poetica, costruita con passione dalla Cooperativa Sociale Cento Fiori, con il patrocinio del Comune di Rimini e il sostegno di tante realtà del territorio. Un’occasione per stare insieme, per ricordare, per cantare a voce alta che la libertà è ancora il nostro bene più prezioso. Perché la libertà si difende anche così: con una canzone, un applauso, una risata. E un passo di danza.

Aldo Di Tommaso