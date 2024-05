Per un turismo accessibile a tutti

Si è riunito ieri, per la prima volta, il tavolo di coordinamento per il turismo accessibile istituito che ha l’obiettivo di lavorare perché siano garantite inclusione e accessibilità a tutti i visitatori che raggiungono la Repubblica di San Marino nel rispetto del diritto a viaggiare sancito dalle Nazioni Unite. "Si è parlato di innovazione e digitalizzazione finalizzata alla semplificazione delle attività per le persone con disabilità – spiegano dalla segreteria di Stato al Turismo – con un focus sulla realtà virtuale e percepita, di incentivazioni fiscali per le strutture che intervengono per l’abbattimento delle barriere, di investimenti nel settore dei trasporti e della mobilità inclusiva, nella formazione di personale competente e di programmi di formazione ad hoc. Con la possibilità di ricevere contributi europei.