"Per vincere sul lavoro ci vuole dolcezza"

La pasticceria Canasta di Cattolica della famiglia Ercoles è stata inserita tra le migliori pasticcerie d’Italia. In provincia di Rimini sono state premiate ben cinque pasticcerie, tra cui il Canasta, presente a Cattolica dal lontano 1948. La selezione è avvenuta grazie alla guida Pasticceri e Pasticcerie d’Italia 2024, ideata dalla guida Gambero Rosso e arrivata alla sua tredicesima edizione. "Quest’anno sono state selezionate 650 attività _ spiegano i promotori _ scelte non solo per la bontà dei loro dolci, ma anche e, soprattutto, per la qualità del servizio e per la cura dell’arredamento dei locali".

Soddisfazione da parte della famiglia Ercoles: "Siamo felici di sapere che anche quest’anno la prestigiosa guida del Gambero Rosso abbia inserito la nostra attività tra le migliori cinque della provincia di Rimini _ spiega Marco Ercoles che, insieme al fratello Luigi e al figlio Alessandro, porta avanti l’attività di famiglia _ Un riconoscimento che ripaga l’impegno, la costanza e la passione con cui ogni giorno facciamo il nostro lavoro; un mestiere, il nostro, che è anche fatto di scelte fondamentali. Infatti, abbiamo da sempre deciso di concentrarci sulla ricerca della migliore qualità possibile in ogni aspetto o sfaccettatura del mondo della caffetteria, pasticceria e cioccolateria ed è molto gratificante che persone esperte del settore, abituate a visitare tante realtà simili alla nostra, riconoscano pienamente questo nostro impegno".

"In particolare ci entusiasma la menzione ricevuta sull’utilizzo del lievito madre vivo che è anche alla base dei nostri grandi lievitati delle feste, panettoni e pandori artigianali, che vengono definiti ottimi dalla rivista. La continua ricerca nell’utilizzo di queste tecniche ci ha anche permesso, tra l’altro, di vincere lo scorso Natale a Milano il premio come Miglior panettone d’Italia".

Luca Pizzagalli