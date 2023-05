’PerBacco’, si brinda La festa tra vini e prodotti tipici

A Pennabilli l’emergenza maltempo non ferma PerBacco. La seconda edizione dell’evento dedicato alla degustazione dei vini e dei prodotti del territorio si svolgerà oggi, come previsto, a partire dalle 16, nel Grottino del Teatro Vittoria. L’ingresso è gratuito, ma per le degustazioni vanno acquistati i coupon. Fra le cantine presenti a PerBacco spiccano la Tenuta Santi Giacomo con i suoi vini biologici, l’azienda vinicola Flenghi, Tenuta Santa Lucia, Cantina Pian dei Venti, Vigne dei Boschi e il Conventino di Monteciccardo. Oltre alle cantine regionali e quelle marchigiane, sono attesi anche produttori vinicoli ed enologi dal nordest. Spazio poi alle bionde artigianali con il birrificio di Modena e la creatività dei suoi maestri birrai. Prevista, inoltre, una piccola esposizione al Caffè della Nina, dove avverrà la premiazione del concorso fotografico ‘Clorofilla – fotosintesi di un territorio’. a.g.c.