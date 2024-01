Percorsi guidati, film e letture per non dimenticare

I percorsi guidati, libri per non dimenticare. Anche a San Marino sono tante le iniziative per celebrare il Giorno della Memoria. Fino al 26 febbraio a Palazzo Valloni, L’albero dei ricordi, un percorso bibliografico, una selezione di libri per adulti e bambini per conoscere, approfondire e ricordare la Shoah. Oggi alle 15 alla Galleria Carisp letture per bambini e passeggiata a cura di Giunta di Castello di Città. Dalle 19 alle 20 Una luce per non dimenticare. Il centro sociale di Fiorentino invita la cittadinanza ad accendere un lume sul davanzale in ricordo delle vittime dell’Olocausto. Alle 20 ai Portici di Borgo, I luoghi della memoria, tradizionale percorso storico guidato: gallerie Borgo e Montalbo, Città con visita ai luoghi del bombardamento.