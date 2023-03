Percorso e divieti per la Coppi e Bartali

Oggi parte la settimana della Coppi e Bartali. Spettacolo in strada con i grandi campioni del ciclismo, ma anche strade chiuse e modifiche alla viabilità. Oggi per la prima tappa l’arrivo e la partenza saranno in viale Milano. I ciclisti si ritroveranno alle 11,30 in viale Milano per un trasferimento fino a Misano transitando nei viali Torino, Da Verazzano, Limentani, San Martino, parte della Ss16, poi viale Campania e Abruzzi fino a Misano. Strade chiuse al traffico dalle 9. A Misano i ciclisti transiteranno nelle vie Scacciano (dal confine con Riccione fino alla rotatoria all’intersezione con via Roma) e a San Clemente fino al confine con i Comuni di San Clemente e Coriano. Oggi pomeriggio attorno alle 15,15 è previsto il ritorno per via San Clemente rientrando verso via Roma, via Saffi e via San Giovanni, fino alla rotatoria con via Tavoleto fino al confine con Riccione. Poi rientro a Riccione sui viali Puglia, Calabria, Statale 16, Marsala, San Gallo fino in viale Torino con l’arrivo su viale Milano. Per il ritorno strade chiuse dalle 14. Oggi a Misano le lezioni scolastiche termineranno in anticipo alla materna di Villaggio Argentina e alla materna ed elementare di Misano Monte.

Domani partirà la seconda tappa sempre alle 11,30 lungo viale Milano zona Grand Hotel. Il percorso ricalcherà quello del giorno precedente anche a Misano, poi il gruppo si dirigerà verso Savignano sul Rubicone e le salite dell’Appennino fino al muro finale per giungere a Longiano.