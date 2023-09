Perde il controllo dello scooter e cade sull’asfalto: grave 49enne

Perde il controllo dello scooter in corrispondenza della rotatoria, cade dalla sella e finisce sull’asfalto. Brutto incidente quello avvenuto ieri attorno alle 7.30 nella zona delle scuole di Riccione, tra i viali Castrocaro e Vittorio Emanuele II. Nello schianto è stato coinvolto un uomo di 49 anni, che si trovava alla guida di uno scooter. L’uomo è stato trasportato con il codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena a causa dei truami e delle ferite riportate a seguito della caduta. Fino a ieri era ancora ricoverato nel reparto di Rianimazione. I medici al momento si riservano la prognosi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale del comando di Riccione, ai quali è stata affidata la ricostruzione della dinamica. Stando a quanto emerso, tuttavia, nell’incidente non sarebbero coinvolti altri veicoli e l’unica persona rimasta ferita nel sinistro risulta essere proprio il conducente dello scooter .

Secondo i rilievi, il 49enne stava procedendo in direzione di Ravenna in sella allo scooter, quando giunto all’altezza della rotatoria "delle maschere" avrebbe effettuato una curva. Nel fare ciò, l’uomo avrebbe inavvertitamente urtato con il cavalletto contro il cordolo che separa le carreggiate. In questo modo avrebbe perso l’equilibrio, ritrovandosi a terra sull’asfalto. L’allarme è scattato immediatamente facendo accorrere sul posto l’ambulanza del 118. L’uomo è stato visitato sul posto dal personale sanitario. Visto il suo stato di semi-incoscienza e vista le sue condizioni ritenute particolarmente critiche, i medici hanno deciso di ricoverla d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena. È stato quindi intubato e stabilizzato, venendo caricato a bordo dell’eliambulanza decollata appositamente da Ravenna e atterrata nelle immediate vicinanze del luogo del sinistri. Eliambulanza che è quindi ripartita in direzione del nosocomio cesenate, dove fino a ieri era ancora ricoverato nel reparto di Rianimazione, con prognosi riservata. In viale Vittorio Emanuele II sono intervenute le pattuglie della polizia locale che si sono occupate della gestione del traffico per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso del 49enne.