Perde il controllo e si schianta. Ferita donna alla guida dell’auto

È stata sfiorata la tragedia ieri pomeriggio sulla strada di via Cella Raibano, alla periferia di Misano Adriatico. Qui ieri pomeriggio poco dopo l’ora di pranzo una donna si trovava alla guida della propria Ford quando per cause ancora tutte da accertare la donna ha però perso il controllo del veicolo. Ne è seguita una violenta carambola che è terminata solo quando il veicolo è andato a sbattere contro un muro di cinta terminando la propria corsa a ridosso del fosso di fianco alla carreggiata. La parte frontale dell’automobile è stata completamente distrutta dal violento urto. Chi ha assistito alla scena in strada ha immediatamente allertato i soccorsi, con il personale della polizia locale intervenuto per i rilievi di rito, oltre ai vigili del fuoco che hanno estratto la donna ferita dall’abitacolo del mezzo e i sanitari del 118. La donna una volta stabilizzata sul luogo dell’incidente è stata caricata a bordo dell’elisoccorso e dirottata al trauma center dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena, ma non risulterebbe in pericolo di vita.