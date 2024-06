"Perdiamo un uomo di cultura che amava profondamente la città"

"Lo Magro era un grande uomo di cultura, un divulgatore appassionato e instancabile, un trascinatore che ha insegnato ad amare Riccione a tutte le generazioni, un uomo travolgente e appassionato, pieno di idee e iniziative". Così l’amministrazione comunale di Riccione esprime il suo cordoglio per la perdita del ‘babbo’ di Famija Arciunesa e si stringe alla famiglia in un grande abbraccio. "Giuseppe ci ha lasciati, mantenendo incondizionato il suo sconfinato amore per Riccione – evidenzia la sindaca Daniela Angelini – Neppure tre settimane fa mi aveva contattata per l’ennesima iniziativa, per il bene della nostra città. Giuseppe è stato un esempio di contagioso altruismo, un infaticabile cultore delle radici della nostra Riccione. Come sindaca mi impegno a onorarne la memoria con la sua famiglia e Famija Arciunesa. Ciao Giuseppe, Riccione ti deve tanto". "La scomparsa di Lo Magro mi ha lasciato un grande vuoto – commenta Simone Gobbi, presidente del consiglio comunale –. L’ho conosciuto prima come scrittore di commedie dialettali, poi come ‘padre’ di Famija Arciunesa e nell’ultima campagna elettore. Mi ha colpito la sua umiltà. Mi mancheranno le chiacchierate al bar sulla nostra Inter".

"Giuseppe mi ha preso per mano in Famija Arciunesa e mi ha insegnato tanto, soprattutto a far battere forte il mio cuore per la città. Sfido a trovare una persona con lo sguardo così luminoso quando ne parlava, sapeva essere contagioso, travolgente – osserva l’attuale presidente Francesco Cesarini –. Ricordo la sua felicità alla festa dei 40 anni di Famija Arciunesa: gli ero da poco succeduto, a fine serata mi disse: ‘Famija Arciunesa è in buone mani’, in dialetto".