Peretti va a Recanati

Giornata di mercato piuttosto movimentata quella di ieri. La Recanatese ha ingaggiato, in prestito dal Palermo, il difensore Manuel Peretti che da oggi sarà a disposizione di mister Pagliari in vista della ripresa del campionato. Giornata di saluti in casa Fermana. Il club marchigiano ha risolto due prestiti. Quello di Filippo Lorenzoni che torna alla Pro Vercelli e quello di Gabriele Onesti con la Ternana. Rinforzo in difesa per il San Donato Tavarnelle che ha annunciato l’ingaggio, in prestito del terzino mancino, classe 2001, Enrico Rossi. L’Olbia, invece, si è assicurato il laterale destro Christian Arboleda. La Reggiana punta forte sull’esterno di proprietà dell’Atalanta, ora al Sud Tirol, Christian Capone. Un addio in casa Pontedera: il difensore Matteo Pretato è stato ceduto in prestito all’Arezzo in serie D.